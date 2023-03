Basclo dans Daron Théâtre de la Gare, 15 avril 2023, Marseille 15e Arrondissement .

Basclo dans Daron

EUR 10 12 Comment élever un ado de la génération « Tiktok et 4DX », quand soi-même, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?



Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères.



« Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi. Miskine, ça swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils éclatés au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abusé, ça se fait trop pas de ouf ! »



#Daron : une story à liker et à partager en famille.



Ecriture, mise en scène et jeu : Christophe Basclo

