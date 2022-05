BASCA’LIVE / SCENE DECOUVERTE, 13 mai 2022, .

BASCA’LIVE / SCENE DECOUVERTE

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

PASCAL ZENOU

On le retrouve d’ailleurs sur ce nouvel album intitulé « Une Ombre pour Deux » au milieu de chansons groove et de balades nostalgiques tendrement sincères et sentimentales.

DORIAN RUIZ

Dorian Ruiz est un artiste multifacettes, à la fois chanteur, danseur ou encore animateur. Découvrez ses titres « Ma Elle », « Danse avec Moi » et enfin « All My Life » sur scène.

GABRYËL

Artiste très complet et véritable touche à tout, Gabryël propose des morceaux pop électro qu’il écrit, compose, joue et interprète.

Venez découvrir les artistes masculins qui font l’actualité de la scène musicale toulousaine. Pascal Zenou, Dorian Ruiz et Gabryël monteront sur la scène du Bascala pour vous présenter en live leurs derniers titres.

