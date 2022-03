Bas les pattes, une histoire d’empreintes, atelier à partir de 4 ans Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le mercredi 13 avril à 14:00

Une découverte d’empreintes de pattes datant d’il y a 2000 ans retrouvées en fouilles. Mais à quelles petites ou grosses bêtes appartiennent-elles ? Quelles histoires nous racontent-elles ? Après avoir découvert les objets, les enfants sont invités à travailler l’argile en y laissant des empreintes de leurs mains, de leurs doigts, ou de végétaux. [Réservation obligatoire pour les enfants et les adultes accompagnateurs](https://my.weezevent.com/bas-les-pattes-une-histoire-dempreintes-atelier-3-6-ans)

Compris dans l’entrée du musée

Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T15:00:00

