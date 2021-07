Septmonts Septmonts Aisne, Septmonts Bas les masques Septmonts Septmonts Catégories d’évènement: Aisne

Septmonts

Bas les masques Septmonts, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Septmonts. Bas les masques 2021-07-22 – 2021-07-22

Septmonts Aisne Septmonts Chaque oeuvre exprime une émotion (peur, amour, tristesse, joie….)

Et vous quelles sont vos émotions?

Venez participer à une visite animée suivi d’un atelier création d’un masque d’expression de votre choix

dès 3 ans pixabay dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Septmonts Étiquettes évènement : Autres Lieu Septmonts Adresse Ville Septmonts