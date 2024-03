Bas les masques ! Savigny-en-Véron, mercredi 6 mars 2024.

Bas les masques ! Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Mercredi

En bois ou à plumes, sculptés ou peints, les masques habitent le monde entier. Voyagez en Afrique, en Asie et en Océanie pour trouver l’inspiration et donnez vie à votre propre masque. Une pincée d’imagination, une poignée de créativité et c’est prêt ! 55 5 EUR.

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06

80 Route de Candes

Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire musees@cc-cvl.fr

