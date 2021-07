Paris MPAA/Broussais - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Bas les cartes ! MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégorie d’évènement: Paris

La compagnie des As, collectif d’une vingtaine d’étudiants parisiens aspirant au théâtre vivant, vous convie à sa première création originale : Bas les cartes ! ? Un spectacle original mêlant théâtre, musique et danse, et offrant une réflexion sur les logiques commerciales dans le marché de l’art contemporain. Gaël, une jeune recrue, découvre le monde singulier des galeries d’art contemporain. Entre les murs blancs de la galerie défilent les œuvres et les clients, sans jamais voir les artistes. Seuls les œuvres d’art se réveillent la nuit pour lui chanter des mises en garde. Du marché de l’art à l’art de marché, la création artistique se est aspirée dans une logique spéculative, véritable jeu de cartes qui lit les destins de tout un chacun. Les réservations ont lieu sur le site HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-des-as Avec Maxime Baviere, Noemie Carpentier, Battiste Costa, Rosie Doubremelle, François Dupé, Adrien de Poncins, Timothé Magis, Adélaïde Mansart, Alice Muniglia, Eliott Nicolas, Dante Oliveria e Costa, Marguerite Herbet, Yvanie Streiff, Lise Guibert Un texte de Camille Michel et des musiques de François Dupé Spectacles -> Théâtre MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot Paris 75014

