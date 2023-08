Atelier AMHE : À la découverte des arts martiaux historiques européens Bas Jardins – Fougères Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine Atelier AMHE : À la découverte des arts martiaux historiques européens Bas Jardins – Fougères Fougères, 17 septembre 2023, Fougères. Atelier AMHE : À la découverte des arts martiaux historiques européens Dimanche 17 septembre, 14h00 Bas Jardins – Fougères Accès libre Le terme d’arts martiaux historiques européens désigne à la fois l’ensemble des arts martiaux qui ont existé en Europe et qui sont tombés dans l’oubli, et une démarche de reconstitution de ces arts martiaux.

L’association « la Confrérie de la Corneille » vous fera découvrir ces disciplines vivantes à travers différentes démonstrations, de la gladiature au sabre, en passant par l’épée bocle, l’épée longue ou la rapière… Bas Jardins – Fougères rue Foskéraly, 35300, Fougères Fougères 35300 Montaubert – Rillé – Saint-Sulpice Ille-et-Vilaine Bretagne https://fougeres.fr/ https://chateau-fougeres.com/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2023/ [{« link »: « https://confreriedelacorneille.fr/ »}] Jardin public situé en contrebas des remparts Sud Accès via la rue Fos Keralix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

