[Animation] Collecte des déchets Bas Fort Blanc, 18 avril 2023, Dieppe.

Aidez nous à préserver notre littoral en participant à la collecte des déchets sur la plage de Dieppe.

RDV au Bas Fort Blanc, prévoyez une tenue confortable et des gants.

2023-04-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-18 . .

Bas Fort Blanc

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Help us preserve our coastline by participating in the collection of waste on the beach of Dieppe.

Meet at Bas Fort Blanc, bring comfortable clothes and gloves

Ayúdenos a preservar nuestro litoral participando en la recogida de residuos en la playa de Dieppe.

Cita en el Bas Fort Blanc, traiga ropa cómoda y guantes

Helfen Sie uns, unsere Küste zu schützen, indem Sie an der Müllsammelaktion am Strand von Dieppe teilnehmen.

RDV au Bas Fort Blanc, bringen Sie bequeme Kleidung und Handschuhe mit

Mise à jour le 2023-03-31 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité