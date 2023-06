Conférence Astronomie : L’Univers nous raconte son Histoire Theatre du Marais Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’Évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire Conférence Astronomie : L’Univers nous raconte son Histoire Theatre du Marais Bas-en-Basset, 17 juin 2023 20:30, Bas-en-Basset. Conférence Astronomie : L’Univers nous raconte son Histoire Theatre du Marais Bas-en-Basset Samedi 17 juin, 20h30 L’Univers nous raconte son Histoire Samedi 17 juin, 20h30 1

https://www.astrocaba43.com Depuis 30 ans à Bas en Basset, le CABA Club d’Astronomie Bassois Antarès propose de partager des connaissances sur le ciel et diffuse des connaissances de culture scientifique autour des activités liées à la pratique de l’astronomie amateur. Le club propose une Conférence : L ’univers nous raconte son histoire 1ère Partie tout public : UN RECIT QUI REMONTE LE TEMPS JUSQU’AUX ORIGINES

Comment son nées les étoiles ? Quelle est la taille de l’univers ? Qu’est-ce qu’une galaxie ?

L’univers est-il en expansion ? Qu’est-ce que le multivers ?

(Entracte)

2ème Partie pour les plus passionnés : ON VOUS EXPLIQUE TOUT (ou presque…)

Constante cosmologique, Matière noire, Amas, Super Amas, Loi de Hubble-Lemaitre, Taux d’expansion Une soirée organisée parle CLUB ASTRONOMIE BASSOIS ANTARES

Présentée par CHRISTIAN FITTE (DOCTEUR en ASTROPHYSIQUE)

Le samedi 17 juin à 20h30, salle de théâtre du marais 43210 Bas-en-Basset

Venez découvrir ! Theatre du Marais 43210 BAS EN BASSET Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Bas-en-Basset, Haute-Loire Autres Lieu Theatre du Marais Adresse 43210 BAS EN BASSET Ville Bas-en-Basset Departement Haute-Loire Lieu Ville Theatre du Marais Bas-en-Basset

Theatre du Marais Bas-en-Basset Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bas-en-basset/

Conférence Astronomie : L’Univers nous raconte son Histoire Theatre du Marais Bas-en-Basset 2023-06-17 was last modified: by Conférence Astronomie : L’Univers nous raconte son Histoire Theatre du Marais Bas-en-Basset Theatre du Marais Bas-en-Basset 17 juin 2023 20:30