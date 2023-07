Nuit des Etoiles 2023 Stade de la France Bas-en-Basset Catégories d’Évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire Nuit des Etoiles 2023 Stade de la France Bas-en-Basset, 13 août 2023 16:00, Bas-en-Basset. Nuit des Etoiles 2023 Stade de la France Bas-en-Basset Dimanche 13 août, 16h00 Nuit des Etoiles 2023 Dimanche 13 août, 16h00 1 Le CABA organise pour ses 30 ans une journée des étoiles avec des ateliers pour les enfants à partir de 16h le Dimanche 13 aout en amont de la Nuit des Etoiles à partir de 21h. Manifestation Gratuite. Buvette.

16 h : Ateliers sur les distances dans le système solaire, construction de cartes du ciel, géorama, comparaisons d’instruments et observation solaire.

19h : Apérastro avec jeux, Petit menu pizzas ou pique nique partagé

21h : Observation du ciel d'été aux instruments, tour du ciel commenté des constellations ; Observation partagée sur écran individuel avec télescope numérique. Stade de la France La France, 43210 Bas en Basset Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire

