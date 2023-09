Stage pilotage VTT (6 à 8 ans) Bas-en-Basset, 31 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Stage pilotage VTT pour enfant. Encadré par Wilfrid Delolme moniteur VTT. Jeunes non licenciés en club. Prévoir pique-nique. Vélo en état et casque obligatoire. 40€. 6 à 8 ans. Réservation en ligne https://www.vttenvelay.fr/.

2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 16:00:00. EUR.

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



MTB driving course for children. Supervised by Wilfrid Delolme, mountain bike instructor. Young people not members of a club. Please bring a picnic. Bike in good condition and helmet compulsory. 40?. ages 6 to 8. Online booking https://www.vttenvelay.fr/

Curso de conducción de BTT para niños. Supervisado por Wilfrid Delolme, monitor de bicicleta de montaña. Jóvenes que no sean miembros de un club. Se ruega traer un picnic. Bicicleta en buen estado y casco obligatorios. 40?. de 6 a 8 años. Reserva en línea https://www.vttenvelay.fr/

Mountainbike-Pilotkurs für Kinder. Betreut von Wilfrid Delolme, einem Mountainbike-Lehrer. Jugendliche, die nicht in einem Verein lizenziert sind. Picknick mitbringen. Fahrrad in gutem Zustand und Helm erforderlich. 40?. 6 bis 8 Jahre. Online-Reservierung https://www.vttenvelay.fr/

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron