Soirée disco « The Revival Party » by Sylvain’C Boulevard de la Sablière, 13 mai 2023, Bas-en-Basset.

Venez vibrer sur le Must des sons des années 90- 2000 et 2010

Bar et restauration sur place. PAF 10 €.

2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 02:00:00. .

Boulevard de la Sablière Salle municipale

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and vibrate on the Must of the sounds of the 90s, 2000s and 2010s

Bar and catering on site. PAF 10 ?

Ven a vibrar con el Must de los 90, 2000 y 2010

Bar y catering in situ. PAF 10 ?

Schwingen Sie sich auf den Must der Klänge der 90er- 2000er und 2010er Jahre

Bar und Essen vor Ort. PAF 10 ?

