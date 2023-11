Marché à la Gastronomie Bas du cours Foch Aubagne, 9 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous incontournable pour préparer les fêtes de fin d’année..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Bas du cours Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A must-see event to prepare for the end-of-year celebrations.

Una cita ineludible para preparar las fiestas de fin de año.

Unumgänglicher Termin zur Vorbereitung auf die Feiertage.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile