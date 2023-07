Bal des pompiers et feu d’artifice Bas des remparts Saint-Macaire, 13 juillet 2023, Saint-Macaire.

Saint-Macaire,Gironde

Dès 16h : animation des jeunes sapeurs pompiers

Dès 19h : apéro musical avec le groupe Ardiprofs

Dès 23h : feux d’artifice

Repas assis sur réservation, buvette et snacking..

Bas des remparts

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From 4pm: entertainment by the young firefighters

From 7pm: musical aperitif with the group Ardiprofs

From 11pm: fireworks

Seated meals on reservation, refreshments and snacks.

A partir de las 16:00 h: animación a cargo de los jóvenes bomberos

A partir de las 19:00 h: aperitivo musical con el grupo Ardiprofs

A partir de las 23:00: fuegos artificiales

Comidas sentados previa reserva, bar de refrescos y aperitivos.

Ab 16 Uhr: Animation der Jugendfeuerwehr

Ab 19 Uhr: musikalischer Aperitif mit der Gruppe Ardiprofs

Ab 23 Uhr: Feuerwerk

Sitzende Mahlzeiten auf Reservierung, Erfrischungsstände und Snacks.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT de l’Entre-deux-Mers