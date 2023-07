FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – VILLAGE DE LA 3ÈME MI-TEMPS – BAS DES ALLÉES PAUL RIQUET Bas des Allées Paul Riquet Béziers, 11 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez les soirées festives de l’emblématique village de la 3ème Mi-Temps! Restauration sur place possible. Entrée libre..

2023-08-11 19:00:00 fin : 2023-08-15 . .

Bas des Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Enjoy the festive evenings of the emblematic 3rd Mi-Temps village! Catering available on site. Free admission.

¡Disfrute de las veladas festivas en el emblemático pueblo del 3er Mi-Temps! Catering disponible in situ. Entrada gratuita.

Erleben Sie die festlichen Abende des emblematischen Dorfes La 3ème Mi-Temps! Verpflegung vor Ort möglich. Freier Eintritt.

