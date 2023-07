FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – VILLAGE DES PITCHOUS – BAS DES ALLÉES PAUL RIQUET Bas des Allées Paul Riquet Béziers, 11 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le village des Pitchous propose des jeux gonflables pour le plaisir de tous les enfants! Entrée libre..

2023-08-11 11:00:00 fin : 2023-08-15 22:00:00. .

Bas des Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Pitchous Village offers inflatable games for all children to enjoy! Free admission.

La aldea Pitchous cuenta con juegos hinchables para disfrute de todos los niños Entrada gratuita.

Das Dorf der Pitchous bietet aufblasbare Spiele für alle Kinder! Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE