Visite guidée : Les « Sept ruelles » – le centre historique autrement Bas de la Côte des Poids et Farine Romans-sur-Isère, 15 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Sept ruelles comme autant de petits trésors cachés, sept occasions de redécouvrir autrement le centre historique de Romans, sept ruelles qui se dévoilent, de côtes en calades récemment restaurées, sept passages secrets à révéler….

2023-07-15 18:00:00 fin : 2023-07-15 . EUR.

Bas de la Côte des Poids et Farine En haut de la rue Pêcherie

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Seven alleys like so many small hidden treasures, seven opportunities to rediscover the historic center of Romans in a different way, seven alleys that reveal themselves, from hillsides to recently restored calades, seven secret passages to be revealed?

Siete callejuelas como tantos pequeños tesoros escondidos, siete oportunidades para redescubrir el centro histórico de Romans de una manera diferente, siete callejuelas que se revelan, desde las cuestas hasta las calades recientemente restauradas, siete pasadizos secretos por desvelar..

Sieben Gassen wie kleine verborgene Schätze, sieben Gelegenheiten, das historische Zentrum von Romans auf andere Weise wiederzuentdecken, sieben Gassen, die sich enthüllen, von den Rippen bis zu den kürzlich restaurierten Caladen, sieben geheime Passagen, die es zu enthüllen gilt?

Mise à jour le 2023-07-08 par Valence Romans Tourisme