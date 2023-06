Visite : Géocaching à romans ou la chaussure connectée Bas de la Côte des Chapeliers Romans-sur-Isère, 23 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Le geocaching vous connaissez ? Il s’agit d’une chasse au trésor connectée ! Visite avec une guide conférencière qui, avec des indices, vous permettra de découvrir l’histoire de la chaussure à Romans et de retrouver l’emplacement du trésor des tanneurs..

2023-07-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Bas de la Côte des Chapeliers

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Do you know geocaching? It is a connected treasure hunt! Visit with a guide who, with clues, will allow you to discover the history of the shoe in Romans and to find the location of the treasure of the tanners.

¿Ha oído hablar del geocaching? ¡Es una búsqueda del tesoro conectada! Visítelo con un guía que, con la ayuda de pistas, le ayudará a descubrir la historia del calzado en época romana y a encontrar la ubicación del tesoro de los curtidores.

Haben Sie schon einmal von Geocaching gehört? Es handelt sich dabei um eine vernetzte Schatzsuche! Besuche mit einer Fremdenführerin, die dir anhand von Hinweisen die Geschichte der Schuhe in Romans erklärt und dir hilft, den Ort des Gerberschatzes zu finden.

