Marché de Noël Bas de la Canebière et place Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement, 2 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous traditionnel et populaire de cette fin d’année, le marché de Noël ouvre ses chalets en bas de la Canebière près du Vieux port, avec plusieurs dizaines d’artisans et de créateurs..

2023-12-02 10:30:00 fin : 2024-01-07 20:00:00. .

Bas de la Canebière et place Général de Gaulle

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Christmas market with fifty wooden chalets will be held on the Old Port and the lower part of the Canebière street from Saturday 20 November 2021 to Sunday 2 January 2022.

Tradicional y popular a finales de año, el mercado navideño abre sus chalés al pie de la Canebière, cerca del Puerto Viejo, con decenas de artesanos y diseñadores.

Der Weihnachtsmarkt ist ein traditioneller und beliebter Treffpunkt am Ende des Jahres. Er öffnet seine Hütten unten auf der Canebière in der Nähe des Alten Hafens und bietet Dutzende von Kunsthandwerkern und Kreativen.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille