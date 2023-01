BARZOÏ – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

BARZOÏ – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs, 2 février 2023, Paris. Du jeudi 02 février 2023 au samedi 25 février 2023 :

5,50€ – maternelles, primaires Avec fracas et tendresse, BARZOÏ s’amuse de nos maladresses face à la mort. Le père de Paul lui a confié la garde de son chien, Zapata. Celui-ci dévore un saladier de guacamole et meurt subitement. Paul doit maintenant l’annoncer au reste de la famille, qui ne veut pas l’entendre. “ Tu crois que ceux qui aiment les chiens savent que l’avocat tue ?

Peut-être que j’aime pas les chiens parce que je savais vraiment pas…” D’incompréhensions en maladresses, les mots perdus se heurtent, se dévient et se croisent, le temps d’une joyeuse fuite en avant. À partir de 8 ans Texte Gabriella Rault, Aurélien Fontaine

Mise en scène Gabriella Rault

Collaboration artistique, lumières Coriane Alcalde Jeu Nusch Batut Guiraud, Aurélien Fontaine, Léa Negreira, Peter Sfeir, Milo Taft Crédit / photos du spectacle Manui Franken, Romane Foer, Ariane Jeannesson Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/barzoi/ billetterie@lesdechargeurs.fr https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/barzoi/

