Barzingault Les Fuseaux, 23 avril 2022, Saint-Dizier.

Les Fuseaux, le samedi 23 avril à 20:30

La Bragardeuche, en amont de sa manifestation, et la ville Saint-Dizier vont vous faire vivre un grand moment de chansons festives et d’humour en faisant venir celui dont on dit souvent qu’il est le fils caché d’Higelin, de Thiéfaine, de Coluche et de Desproges : Barzingault ! Depuis 2003 il sillonne le pays avec plus de 1500 concerts avec une seule philosophie : “Peu importe la scène pourvu qu’il y ait le spectacle”. Une image étant égale à 10000 mots dit le vieil adage alors cliquez sur [www.barzingault.com](http://www.barzingault.com) et vous verrez ce qui vous attend le 23 avril 2022 aux Fuseaux, un moment primesautier où musique et humour feront bon ménage. Rendez-vous sur YouTube pour découvrir Barzingault : [https://youtu.be/RZ33J0lb4lc](https://youtu.be/RZ33J0lb4lc) — **Billetterie :** * Guichet des Fuseaux * À la médiathèque de Wassy * Sur place avant l’entrée en salle

15€

Chansons festivo-réalistes et humour de Lorraine, concert organisé par l’association Bragardeuche.

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne



2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T22:00:00