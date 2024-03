Barzingault en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône, samedi 6 avril 2024.

Cela fait 20 ans que cet enfant d’Higelin, de Thiefaine, de Renaud et de Desproges sillonne le pays. 1600 concerts l’ont mené du Printemps de Bourges en passant par tout ce qui peux faire office de scène (centres culturels, théâtres, salles des fêtes, etc…) et cela avec pour seule philosophie « Peu importe le lieu pourvu qu’il y ait le spectacle » !

Restauration avec réservation conseillée avant le 04/04 à 20h Dahl de lentilles & poulet épicé

Grande assiette, 9€ Petite assiette, 4.5€

Dessert selon opportunités du moment. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@fartfelien.fr

