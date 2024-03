Barzhoniezh / Nolwenn Korbell / En poésie Port-musée Douarnenez, vendredi 15 mars 2024.

Barzhoniezh / Nolwenn Korbell / En poésie Port-musée Douarnenez Finistère

Il s’agira de tourner autour du mot. Des mots. Chantés et dits par Nolwenn Korbell. Les siens, ceux des autres. Cela ne ressemblera pas à un concert, quoique. Ni à une lecture, et pourtant. Il y aura tout ça à la fois car on entendra certaines de ses dernières chansons, leurs traductions, ainsi que des textes, des poèmes d’autrices, d’auteurs qu’elle aime, et qui la portent.

Thomas Saouzanet, aux claviers, l’accompagnera dans ce moment que Nolwenn Korbell veut simple, informel, tenant davantage de la rencontre, de la présentation de ce qu’elle est, que de la représentation.

Dans le cadre du Printemps des Poètes. Entrée libre. .

2024-03-15 21:00:00

Port-musée Place de l'Enfer

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

