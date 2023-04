Brocante Grande Rue, 18 juin 2023, Barville-en-Gâtinais.

Le comité des fêtes de Barville-en-Gâtinais organise une brocante dans toute la Grande rue.

Accueil à partir de 6h.

Vide grenier sans réservation sauf pour les riverains.

Buvette et restauration sur place..

Dimanche 2023-06-18 à 06:00:00 ; fin : 2023-06-18 . .

Grande Rue

Barville-en-Gâtinais 45340 Loiret Centre-Val de Loire



The festival committee of Barville-en-Gâtinais organizes a flea market in all the Grande rue.

Reception from 6 am.

Flea market without reservation except for the residents.

Refreshments and food on the spot.

El comité de fiestas de Barville-en-Gâtinais organiza un mercadillo en toda la Grande Rue.

Recepción a partir de las 6 h.

Rastro sin reserva salvo para los residentes locales.

Refrescos y comida in situ.

Das Festkomitee von Barville-en-Gâtinais organisiert einen Flohmarkt in der gesamten Grande Rue.

Empfang ab 6 Uhr.

Flohmarkt ohne Reservierung außer für Anwohner.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT GRAND PITHIVERAIS