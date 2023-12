Balade ludique Rions B’Artolie Lestiac-sur-Garonne, 17 décembre 2023, Lestiac-sur-Garonne.

Lestiac-sur-Garonne Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:00:00

fin : 2023-12-17

Journée découverte de l’association au travers d’une balade ludique ayant pour cadre la commune de Rions (durée 2H15 , rythme doux, 4 kms environ,…)

Rendez-vous à Lestiac au B’Artolie (café associatif) à 14h pour l’organisation du co-voiturage et en fin de randonnée pour un goûter pris également au B’Artolie.

Inscriptions recommandées..

B’Artolie Chemin de l’Eglise

Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



