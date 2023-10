Balade et Visite du parc Chavat B’Artolie Lestiac-sur-Garonne, 19 novembre 2023, Lestiac-sur-Garonne.

Lestiac-sur-Garonne,Gironde

Rendez-vous à 14h au B’Artolie à Lestiac sur Garonne. Accueil.

Départ à 14h30 en covoiturage pour aller à Podensac. Balade et visite du parc Chavat.

Au retour vous pourrez prendre une boisson au B’Artolie café associatif de Lestiac..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

B’Artolie

Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet at 2pm at B’Artolie in Lestiac sur Garonne. Welcome.

Departure at 2:30pm by carpool to Podensac. Walk and visit to Parc Chavat.

On the way back, enjoy a drink at the B’Artolie café in Lestiac.

Encuentro a las 14h en B’Artolie en Lestiac sur Garonne. Bienvenida.

Salida a las 14h30 en coche compartido hacia Podensac. Paseo y visita del Parque Chavat.

A la vuelta podrá tomar algo en el café B’Artolie de Lestiac.

Wir treffen uns um 14 Uhr im B’Artolie in Lestiac sur Garonne. Begrüßung.

Abfahrt um 14:30 Uhr in Fahrgemeinschaften nach Podensac. Spaziergang und Besuch des Parks Chavat.

Auf dem Rückweg können Sie im B’Artolie Café associatif in Lestiac ein Getränk zu sich nehmen.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Cadillac-Podensac