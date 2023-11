Balade Ludique Podensac « Le Parc Chavat » B’Artolie Lestiac-sur-Garonne, 19 novembre 2023, Lestiac-sur-Garonne.

Lestiac-sur-Garonne,Gironde

Vous découvrirez Podensac et le Parc Chavat muni d’une feuille de route ; les réponses aux questions posées , chacun les aura en étant attentif et imaginatif !!!

En fin de balade, un moment sympa au B’Artolie café associatif de Lestiac sur Garonne.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

B’Artolie Chemin de l’Église

Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



You’ll discover Podensac and the Parc Chavat with a roadmap; the answers to the questions asked will come to you if you’re attentive and imaginative!

At the end of the walk, enjoy a pleasant moment at the B’Artolie café in Lestiac sur Garonne

Descubrirá Podensac y el Parque Chavat con un mapa de ruta; ¡las respuestas a las preguntas formuladas vendrán a usted si está atento y es imaginativo!

Al final del paseo, disfrute de una bebida en el café B’Artolie de Lestiac sur Garonne

Sie werden Podensac und den Chavat-Park mit einer Wegbeschreibung entdecken; die Antworten auf die gestellten Fragen erhält jeder, indem er aufmerksam und fantasievoll ist!

Am Ende des Spaziergangs können Sie im Café B’Artolie in Lestiac sur Garonne einen netten Moment verbringen

Mise à jour le 2023-11-11 par OT Cadillac-Podensac