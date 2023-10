Balade découverte ludique de Rions B’Artolie Lestiac-sur-Garonne, 22 octobre 2023, Lestiac-sur-Garonne.

Lestiac-sur-Garonne,Gironde

Rendez-vous à 8h45 au B’Artolie à Lestiac pour l’accueil. 9h30 départ en voiture pour la balade découverte à Rions. Poursuivez la journée en amenant votre pique-nique que vous pouvez prendre au B’Artolie café associatif de Lestiac. Merci d’y acheter les boissons..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

B’Artolie Chemin de l’Eglise

Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet at 8:45 am at B’Artolie in Lestiac for welcome. 9:30 am departure by car for the discovery walk in Rions. Continue the day with a picnic lunch at the B’Artolie café in Lestiac. Please buy drinks there.

Encuentro a las 8.45 h en la B’Artolie de Lestiac para recibir al grupo. 9h30: salida en coche para descubrir Rions. Puede continuar el día con un picnic en la cafetería B’Artolie de Lestiac. Allí podrá comprar bebidas.

Treffen Sie sich um 8:45 Uhr im B’Artolie in Lestiac zur Begrüßung. 9:30 Uhr Abfahrt mit dem Auto zum Entdeckungsspaziergang in Rions. Setzen Sie den Tag fort, indem Sie Ihr Picknick mitbringen, das Sie im B’Artolie Café associatif in Lestiac einnehmen können. Bitte kaufen Sie dort auch die Getränke.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Cadillac-Podensac