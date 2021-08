Saint-Jean-de-la-Ruelle Parc du Clos de la Jeunette Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Barto par le Théâtre Gili Gili Parc du Clos de la Jeunette Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Venu tout droit de Belgique, Bart Van Dyck, alias Barto, s’arrête pour deux spectacles en région Centre. A la fois contorsionniste et clown, Barto sait plaire à son public autant par ses exploits techniques que par sa douce folie. Adultes ou enfants, entrez dans son univers plein d’énergie, de drôlerie et de liberté.

Gratuit – Tout public

Spectacle de comique acrobatique Parc du Clos de la Jeunette Rue de la Jeunette Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

2021-08-19T18:00:00 2021-08-19T19:00:00

