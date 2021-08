Barthab – Mercredi du Haillan L’Entrepôt, 13 octobre 2021, Le Haillan.

L’Entrepôt, le mercredi 13 octobre à 20:30

**BARTHAB** Retour à L’Entrepôt pour Barthab, qui est le mieux à même de se présenter ! « On dit de mes chansons qu’elles sont à textes, engagées et on me classe comme tel. On me compare à Brel, Renaud, Saez, aux Ogres de Barback et quelque part… ça m’agace ! Je me demande comment fonctionne le classement, et surtout qui le fait. Si les matchs à l’extérieur comptent double ou pas. Je me demande, aussi, s’il est réellement possible d’écrire des chansons désengagées ou sans texte… » **Tarif : 5€** **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/barthab-mercredi-du-haillan-2/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/barthab-mercredi-du-haillan-2/)**

Chanson

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde



