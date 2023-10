Journées Portes Ouvertes Sauternes Barsac Barsac, 11 novembre 2023, Barsac.

Barsac,Gironde

2 jours pour une immersion au cœur des appellations et des Châteaux des appellations Sauternes et Barsac

Cette nouvelle édition de nos Journées Portes Ouvertes s’annonce riche en surprise et en émotions.

Au cours de ce weekend, vous pourrez rencontrer les producteurs des appellations Sauternes et Barsac autour de diverses animations, dégustations et vente de leurs vins..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



2 days to immerse yourself in the Sauternes and Barsac appellations and their Châteaux

This new edition of our Open Days promises to be full of surprises and excitement.

Over the course of the weekend, you’ll be able to meet producers from the Sauternes and Barsac appellations, with a variety of events, tastings and sales of their wines.

2 días para sumergirse en las denominaciones de Sauternes y Barsac y sus Châteaux

Esta nueva edición de nuestros Open Days promete estar llena de sorpresas y emociones.

A lo largo del fin de semana, podrá conocer a los productores de las denominaciones de Sauternes y Barsac y disfrutar de una serie de eventos, catas y ventas de sus vinos.

2 Tage, um in die Appellationen und Schlösser der Appellationen Sauternes und Barsac einzutauchen

Diese neue Ausgabe unserer Tage der offenen Tür verspricht viele Überraschungen und Emotionen.

An diesem Wochenende können Sie die Erzeuger der Appellationen Sauternes und Barsac bei verschiedenen Veranstaltungen, Verkostungen und dem Verkauf ihrer Weine kennenlernen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Cadillac-Podensac