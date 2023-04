Animation pêche nature été 2023, 22 août 2023, Barsac.

Vivez la pêche en groupe ! Partage et convivialité assurés !

Nos animations sont adaptées aux différents publics mais gardent une trame commune :

– Faire découvrir la pêche et les poissons d’eau douce aux participants,

– Amener le public à être curieux et à s’intéresser au système aquatique pour mieux le comprendre,

– Inciter à avoir des comportements responsables (respect du poisson et de l’environnement),

– Varier les techniques de pêche enseignées pour que chacun puisse prendre du plaisir..

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 12:30:00. .

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Experience fishing in a group! Sharing and conviviality guaranteed!

Our animations are adapted to different audiences but keep a common thread:

– To make discover fishing and freshwater fish to the participants,

– To bring the public to be curious and to be interested in the aquatic system to better understand it,

– To encourage responsible behavior (respect for fish and the environment),

– To vary the fishing techniques taught so that everyone can enjoy themselves.

¡Viva la pesca en grupo! La convivencia está garantizada

Nuestras actividades se adaptan a distintos públicos pero mantienen un hilo conductor:

– Ayudar a los participantes a descubrir la pesca y los peces de agua dulce,

– Hacer que el público sienta curiosidad y se interese por el sistema acuático para comprenderlo mejor,

– Fomentar un comportamiento responsable (respeto de los peces y del medio ambiente),

– Variar las técnicas de pesca enseñadas para que todos puedan divertirse.

Erleben Sie das Angeln in der Gruppe! Austausch und Geselligkeit garantiert!

Unsere Animationen sind auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten, haben aber einen gemeinsamen Grundgedanken:

– Den Teilnehmern das Angeln und die Süßwasserfische näher bringen,

– Das Publikum dazu bringen, neugierig zu sein und sich für das Wassersystem zu interessieren, um es besser zu verstehen,

– Anregung zu verantwortungsbewusstem Verhalten (Respekt vor Fisch und Umwelt),

– Abwechslung bei den vermittelten Angeltechniken, damit jeder Spaß daran hat.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Cadillac-Podensac