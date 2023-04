Portes ouvertes – Cave David Bautin 2 montée des Bruneaux Barsac Catégories d’Évènement: Barsac

Portes ouvertes – Cave David Bautin 2 montée des Bruneaux, 29 avril 2023, Barsac. Journée Portes ouvertes, salon des vins Bio et Nature, Bols de Picoulat, Agneau de Pennes le Sec, Clairette de Die, Exposition, Concert, Rock’n Roll..

2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

2 montée des Bruneaux Cave Bautin David

Barsac 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Open Day, Bio and Nature wine fair, Bols de Picoulat, Agneau de Pennes le Sec, Clairette de Die, Exhibition, Concert, Rock’n Roll. Jornada de puertas abiertas, feria del vino ecológico y natural, Bols de Picoulat, Agneau de Pennes le Sec, Clairette de Die, Exposición, Concierto, Rock’n Roll. Tag der offenen Tür, Messe für Bio- und Naturweine, Bols de Picoulat, Lamm aus Pennes le Sec, Clairette de Die, Ausstellung, Konzert, Rock’n Roll. Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme du Pays Diois

