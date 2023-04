BEER LOVE FEST 2023 – MONTPELLIER Bars et restaurants de Montpellier, 18 septembre 2023, Montpellier.

La 7ème édition du Festival de la Bière artisanale se déroule du 18 au 24 septembre à Montpellier.

Découvrez la bière autrement tout au long de la semaine: ateliers, conférences, concerts, beerpong, dégustations, brassages, portes ouvertes, grand final avec des brasseurs français et internationaux et bien d’autres réjouissances….

2023-09-18 à ; fin : 2023-09-24 . .

Bars et restaurants de Montpellier

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The 7th edition of the Craft Beer Festival takes place from September 18 to 24 in Montpellier.

Discover beer in a different way throughout the week: workshops, conferences, concerts, beerpong, tastings, brewings, open doors, grand finale with French and international brewers and many other festivities…

La 7ª edición del Festival de la Cerveza Artesana se celebra del 18 al 24 de septiembre en Montpellier.

Descubra la cerveza de una forma diferente a lo largo de toda la semana: talleres, conferencias, conciertos, beerpong, degustaciones, brewings, puertas abiertas, gran final con cerveceros franceses e internacionales y muchas otras fiestas…

Die siebte Ausgabe des Festivals des handwerklich gebrauten Bieres findet vom 18. bis 24. September in Montpellier statt.

Entdecken Sie während der ganzen Woche Bier auf eine andere Art und Weise: Workshops, Konferenzen, Konzerte, Bierpong, Verkostungen, Bierbrauen, Tag der offenen Tür, großes Finale mit französischen und internationalen Brauern und viele weitere Veranstaltungen…

Mise à jour le 2023-03-29 par OT MONTPELLIER