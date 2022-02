Bars en Fête | CHARLOTTE PARFOIS au Chat Noir Chat Noir Carouge GE Catégorie d’évènement: Carouge (GE)

**CHARLOTTE PARFOIS** Charlotte Parfois c’est cinq musiciens complètement barrés explorant l’absurde, le bizarroïde. Leur musique n’est ni rock, ni chanson française, ni pop, ni variété mais tout cela à la fois. Un mélange tantôt insolite, tantôt jouissif qui nous laisse imaginer que cette ambivalence est totalement assumée ! Laissez-vous porter par ce groupe Valaisan adepte des jeux de mots légers et des situations cocasses. Un pur moment de grand n’importe quoi vous attend !

Entrée libre – au chapeau

Dans le cadre de Bars en Fête Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE

