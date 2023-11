Afterwork gourmand Bars du centre-ville Sélestat, 14 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Afterwork gourmand organisé par l’association de nuit de Sélestat avec cocktail de Noël, planchette et apéro pour finir la journée en toute convivialité.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 22:00:00. 0 EUR.

Bars du centre-ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Gourmet afterwork organized by the night association of Sélestat with Christmas cocktail, board and aperitif to finish the day in all conviviality

Afterwork gastronómico organizado por la asociación nocturna de Sélestat con un cóctel navideño, tabla y aperitivo para terminar la jornada en un ambiente agradable

Gourmet-Afterwork, organisiert vom Nachtverein von Sélestat mit Weihnachtscocktail, Planchette und Aperitif, um den Tag in geselliger Runde ausklingen zu lassen

