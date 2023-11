Concert au Bistrot Gourmand Bars Catégories d’Évènement: Bars

Dordogne Concert au Bistrot Gourmand Bars, 4 novembre 2023, Bars. Bars,Dordogne Concert OLD BATS Du rock ultra énergique ! Entrée gratuite

participation libre mais nécessaire.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . . Bars 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert OLD BATS High-energy rock! Free admission

participation free but necessary Concierto OLD BATS ¡Rock de alta energía! Entrada libre

participación gratuita pero necesaria OLD BATS-Konzert Ultra-energetischer Rock! Eintritt frei

freie Teilnahme, aber erforderlich Mise à jour le 2023-10-31 par Vézère Périgord Noir Détails Catégories d’Évènement: Bars, Dordogne Autres Adresse Ville Bars Departement Dordogne Lieu Ville Bars latitude longitude 45.09978;1.06275

Bars Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bars/