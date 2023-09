Concert au Bistrot Gourmand Bars, 22 septembre 2023, Bars.

Bars,Dordogne

A L’ARRACHE en concert

Ce trio mené par MIGUEL CONTRERAS ( guitares chant),

présente un répertoire super intéressant,

Entre musique latine classique, flamenco et relectures de chansons françaises

Le tout invitant à la danse…

Entrée gratuite – participation libre mais nécessaire.

2023-09-22

Bars 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A L’ARRACHE concert

This trio, led by MIGUEL CONTRERAS ( guitars, vocals),

presents a super-interesting repertoire,

A mix of classical Latin music, flamenco and French chanson revivals

All inviting you to dance?

Free admission – free participation required

En concierto en L’ARRACHE

Este trío liderado por MIGUEL CONTRERAS (guitarras, voz)

presenta un repertorio superinteresante,

Una mezcla de música clásica latina, flamenco y relecturas de canciones francesas

Todo invitando a bailar?

Entrada gratuita – participación libre

A L?ARRACHE in einem Konzert

Dieses Trio unter der Leitung von MIGUEL CONTRERAS (Gitarren, Gesang),

präsentiert ein super interessantes Repertoire,

Zwischen klassischer lateinamerikanischer Musik, Flamenco und Neuinterpretationen französischer Chansons

Das Ganze lädt zum Tanzen ein

Eintritt frei – Teilnahme frei, aber erforderlich

