Concert au Bistrot Gourmand Bars, 22 juillet 2023, Bars.

Bars,Dordogne

NATHAN MAMERI

en concert dans le cadre de sa tournée

Nathan Mameri, chanteur, slameur, guitariste accompagné de musiciens multi-instrumentistes.

Entrée gratuite – participation libre mais nécessaire.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Bars 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



NATHAN MAMERI

in concert as part of his tour

Nathan Mameri, singer, slammer, guitarist and multi-instrumentalist.

Free admission – free participation required

NATHAN MAMERI

en concierto como parte de su gira

Nathan Mameri, cantante, slammer, guitarrista y multi-instrumentista.

Entrada gratuita – participación libre

NATHAN MAMERI

in einem Konzert im Rahmen seiner Tournee

Nathan Mameri, Sänger, Poetry Slammer, Gitarrist in Begleitung von Multi-Instrumentalisten.

Freier Eintritt – Teilnahme frei, aber erforderlich

Mise à jour le 2023-07-17 par Vézère Périgord Noir