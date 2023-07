Concert au Bistrot Gourmand Bars, 21 juillet 2023, Bars.

Bars,Dordogne

Concert JAZZ avec 5 À 7 QUARTET

Cette formation propose des « Standards » (M. Davis, S Rollins, C Haden, O Peterson, etc…) et quelques compositions personnelles.

Entrée gratuite – participation libre mais nécessaire.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Bars 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



JAZZ concert with 5 À 7 QUARTET

This group plays « Standards » (M. Davis, S Rollins, C Haden, O Peterson, etc…) and a few personal compositions.

Free admission – free participation required

Concierto de JAZZ con 5 À 7 QUARTET

Este grupo toca standards (M. Davis, S Rollins, C Haden, O Peterson, etc.) y algunas composiciones propias.

Entrada gratuita – participación libre

JAZZ-Konzert mit 5 À 7 QUARTET

Diese Formation bietet « Standards » (M. Davis, S Rollins, C Haden, O Peterson, etc…) und einige Eigenkompositionen.

Freier Eintritt – Teilnahme frei, aber erforderlich

Mise à jour le 2023-07-17 par Vézère Périgord Noir