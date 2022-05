BARS À VINS ÉPHÉMÈRES

2022-07-15 – 2022-07-15 Les vignerons de Saint-Chinian lancent de nouvelles soirées estivales, les Bars à Vins Éphémères

Rendez-vous au pied de la Mairie de Saint-Chinian pour partager avec les vignerons une soirée conviviale, musicale et gastronomique autour des vins du Cru Saint-Chinian.

Food-truck, bar à vin, bar à huitres, mouclade, tapas et glaces

