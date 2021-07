Saint-Gilles-Croix-de-Vie Parc du Petit Bois - St Gilles Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée Barry Moore – concert Parc du Petit Bois – St Gilles Saint-Gilles-Croix-de-Vie Catégories d’évènement: Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Vendée

Barry Moore – concert Parc du Petit Bois – St Gilles, 9 août 2021-9 août 2021, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Barry Moore – concert

Parc du Petit Bois – St Gilles, le lundi 9 août à 21:30

Son style, très personnel, naît de cette friction entre traditions et modernisme. A la fois acoustique et électronique, la musique de l’Irlandais est aujourd’hui riche en pop, forte en beats, diabolique en gimmicks. Comme chez The Streets ou Plan B, dont il se sent proche, cet univers sent le mauvais sang, le kebab froid, le désœuvrement, le bookmaker, la bagarre de bière tiède, le Tacchini déclassé, souillé. C’est beau comme un film réaliste anglais, mais ce n’est pas du cinéma. C’est la vie sans chiqué d’un garçon des villes en 2019, avec la musique comme bouée de sauvetage.

Sur inscription

Concert pop Parc du Petit Bois – St Gilles 33 Rue de Beaufort, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T21:30:00 2021-08-09T22:45:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du Petit Bois - St Gilles Adresse 33 Rue de Beaufort, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Ville Saint-Gilles-Croix-de-Vie lieuville Parc du Petit Bois - St Gilles Saint-Gilles-Croix-de-Vie