BARRUT LA SOUBIRANE LES DOCKS Cahors, samedi 23 mars 2024.

BARRUT—–Barrut, c’est un fil tendu au-dessus de l’abîme. L’harmonie nous empêche de tomber. Les voix sejumellent.Composé de 3 chanteuses, 4 chanteurs et un percussionniste, venus des rives du nord de laMéditerranée, Barrut sillonne les routes, et les choeurs battent.On reste, suspendu à leurs lèvres, se balançant sans peur en équilibre, à l’écoute des chantspuissants qu’ils murmureront à nos âmes. Ne cherchez pas à comprendre, et enivrez-vous de cettepolyphonie.LA SOUBIRANE—–Trio polyphonique du Quercy, aux influences tribales et méditerranéennes, la Soubirane chante avec fougue et profondeur, au son des tambours.Un son archaïque, mélodieux, et aérien, une justesse et une authenticité qui nous fait vibrer au plus profond.

Tarif : 13.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 21:00

Réservez votre billet ici

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46