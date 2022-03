BARRUT Alet-les-Bains, 26 mai 2022, Alet-les-Bains.

2022-05-26 20:30:00 – 2022-05-26

EUR 5

Barrut, c’est une bête sonore composée de trois femmes et quatre hommes qui font corps, et donnent vie ensemble à un animal sauvage et poétique, qui pleure parfois, rugit souvent.Dans une symphonie puissante, la bête fait résonner ses luttes intimes et politiques à travers pamphlets, fables, épopées, et autres chroniques poétiques du monde d’aujourd’hui. Sur scène, les sept voix de Barrut, masculines et féminines, portent une musique entière et pleine de reliefs, à la fois massive et précise, parfois bouillonnante, parfois suspendue, et toujours habitée.

Concert dans le cadre d’Artistes à Suivre

+33 4 68 74 38 05 https://laclaranda.eu/

