Barroco Tango Valréas, 13 juin 2021-13 juin 2021, Valréas.

Barroco Tango 2021-06-13 – 2021-06-13 Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth

Valréas 84600

EUR 20

Fusion inattendue et audacieuse du violoncelle et le bandonéon. Rencontre surprenante entre la musique baroque et le tango. La passion et la mort. Enthousiasmant !

apas.musik@gmail.com +33 6 10 15 06 24 http://www.apas.musik.com/

