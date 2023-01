Barrière Théâtre du Cyclope Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Barrière Théâtre du Cyclope, 20 janvier 2023, Nantes. 2023-01-20 Représentations annulées.

Horaire : 20:30 21:25

Gratuit : non 14,50 € / 9,50 € réduit / 7,5 € adhérents Billetterie : www.theatreducyclope.com Représentations annulées. Gorky, vagabond attachant, et Simon, musicien-chanteur généreux, se retrouvent pour un duo post confinement. Dans Barrière, il y a deux comédiens mais ça ne ressemble pas à du théâtre, de l’accordéon et des chansons sans être un concert, des histoires racontées et du jonglage mais ce n’est pas plus du cirque que du conte. Par contre, c’est sans doute un spectacle. Écriture et mise en scène : Franck Willekens, Frédéric Pradal & Simon MorantInterprétation : Frédéric Pradal (Gorky) & Simon MorantSon : Franck Willekens & Simon Morant Durée : 55 min. À partir de 7/8 ans Théâtre du Cyclope Nantes 44000

