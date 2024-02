Barrière Deauville Polo Cup Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville, samedi 3 août 2024.

Barrière Deauville Polo Cup Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville Calvados

Vendredi

Depuis la création du Deauville International Polo Club en 1907, le polo rythme le mois d’août deauvillais pendant trois semaines, les plus grands professionnels européens et argentins se retrouvent lors de la Barrière Deauville Polo Cup et tentent de remporter la tant convoitée Coupe d’Or, instituée en 1950.

Quatre tournois rythment ce mois de polo

– Coupe d’Argent, 14/16 goals du 3 au 11 août

– Ladies Polo Cup, 10/14 goals du 7 au 10 août

– Coupe de Bronze, 6/8 goals du 12 au 25 août

– Coupe d’Or, 14/16 goals du 12 au 25 août

Depuis la création du Deauville International Polo Club en 1907, le polo rythme le mois d’août deauvillais pendant trois semaines, les plus grands professionnels européens et argentins se retrouvent lors de la Barrière Deauville Polo Cup et tentent de remporter la tant convoitée Coupe d’Or, instituée en 1950.

Quatre tournois rythment ce mois de polo

– Coupe d’Argent, 14/16 goals du 3 au 11 août

– Ladies Polo Cup, 10/14 goals du 7 au 10 août

– Coupe de Bronze, 6/8 goals du 12 au 25 août

– Coupe d’Or, 14/16 goals du 12 au 25 août .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-25

Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauvillepoloclub.com

L’événement Barrière Deauville Polo Cup Deauville a été mis à jour le 2024-02-12 par OT SPL Deauville