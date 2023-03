Barrez la différence – Théâtre interactif Lanrodec Lanrodec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Lanrodec Spectacle interactif animé par Gilles Le Druillenec. Ce moniteur de voile handicapé ( infirme moteur cérébral de naissance) racontera, avec beaucoup d’humour et l’aide des spectateurs, son parcours et son combat sur la place du handicap dans le milieu du sport. Au profit de l’association les 2 Ailes qui collecte des fonds pour financer des thérapies et du matériel pour Liz et Lyam, et pour d’autres associations qui œuvrent en faveur des enfants en situation de handicap les2ailes22@orange.fr Lanrodec

