2022-07-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-22 16:00:00 16:00:00 Venez confectionner une barrette ornée de fines fleurs séchées, c’est l’accessoire incontournable de coiffure pour toutes les occasions. Romantique ou bucolique, à chacun son style!

A partir de 12 ans

Animé par Géraldine de Coach Floral

