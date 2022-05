Barrence Whitfield and The Savages, 23 juillet 2022, .

Barrence Whitfield and The Savages

2022-07-23 – 2022-07-23

Barrence Whitfield and The Savages débarquent sur la scène du Molotov le 23 juillet.

Comme l’écrit Andy Kershaw de la BBC : “Ce qui fait que Barrence Whitfield and The Savages surclassent tous les autres groupes de rock’n’roll c’est le mariage entre la personnalité et le r’n’b crieur de Barrence et l’insolent jeu de guitare essentiellement rockabilly de Peter Greenberg. Si à cela on ajoute un saxophone “mal élevé”, nous avons ici un groupe qui incarne le cœur et l’âme du rock’n’roll.”



Album après album acclamé par la critique, ce groupe légendaire de Boston a pu propager sa sauvagerie au niveau national et international. Puis le groupe se dissout pour toutes les raisons habituelles : trouver un emploi, s’occuper de sa famille, jouer dans d’autres groupes. Mais l’envie de reformer le groupe ne les a jamais quittés…



Les Savages originels sont de retour ! Bloodshot Records sort “Dig thy savage soul” et une tournée mondiale s’en suit.

Ils ne s’arrêtent pas là puis qu’en 2015 ils sortent “Under the Savage Sky” puis “Soul Flowers of Titan” en 2018.

Pour Barrence et ses garçons cela fait quatre décennies d’authentique “stompin soul R & B Rock n ‘Roll “.

